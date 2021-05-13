RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні хочуть створити е-систему дозволів на викиди: комітет Ради підтримав закон

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть створити електронну систему видачі дозволів на викиди. Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендує парламенту схвалити нову редакцію законопроекту №4167.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Глава Мінекології Роман Абрамовський наголосив, документ є одним із найбільш євроінтеграційних у сфері захисту довкілля.

"Законопроект дозволить великим промисловим підприємствам отримати нові прозорі відносини з державою. Зокрема, це - отримання одного дозволу замість трьох, на основі з тих технічних характеристик, які будуть заявлені виробником обладнання і в електронному вигляді", - пояснив він.

Представник Ради національної безпеки і оборони своєю чергою зазначив, що цей проект у пропонованій редакції становить загрозу для економічної безпеки України і несе значні негативні соціальні та економічні наслідки. Він висловив ряд зауважень до документу, зокрема, щодо визначення "значних забруднень", етапності його впровадження, впливу на бізнес.

Свої зауваження до доопрацьованого закону висловили й громадські організації, зокрема щодо необхідності диференційованого підходу до галузей.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня екологічний комітет затвердив нову редакцію законопроекту про електронну систему видачі дозволів на викиди.

Як писало РБК-Україна, у середині лютого Верховна рада відправила на повторне перше читання законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".

Так, у кінці вересня в Україні підприємства зобов'язали готувати щорічні звіти про викиди парникових газів

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України экологияВерховна Радазагрязнение воздуха