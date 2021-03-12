Е-система видачі дозволів на викиди: в ВР затвердили доопрацьовану редакцію закону
Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування затвердив нову редакцію законопроекту про електронну систему видачі дозволів на викиди. Йдеться про законопроект №4167.
У новій редакції доопрацювали визначення термінів "викид", "забруднення", "інтегрований дозвіл". Доопрацьовано вимоги до моніторингу викидів та інших видів діяльності. Доповнені та уточнені статті, що регулюють надання відступу, термінів подання заяви на отримання інтегрованого дозволу, статті щодо відмови, зупинення, анулювання такого дозволу.
До закону внесли зміни, згідно з якими кошти за видачу інтегрованого дозволу зараховуються до спеціального, а не загального фонду державного бюджету України.
"Комітет прийняв рішення затвердити законопроект у новій редакції з урахуванням правок, проголосованих під час засідання комітету", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у середині лютого Верховна рада відправила на повторне перше читання законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".
Як писало РБК-Україна, в кінці вересня в Україні підприємства зобов'язали готувати щорічні звіти про викиди парникових газів. Підготовка звітів почнеться з 2021 року.
Так, у доповіді ООН вказано, що торік у світі концентрація парникових газів досягла рекордного рівня, а зміни клімату не припинилися навіть з початком глобальної пандемії коронавірусу.