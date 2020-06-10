В Україні хочуть скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення

Україні потрібна державна програма розвитку туризму на наступні три-чотири роки. Голови обласних державних адміністрацій повинні упродовж тижня підготувати концепцію розвитку внутрішнього туризму у своїх регіонах.

Про це на селекторній нараді з міністрами та очільниками областей заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, передає прес-служба ОП.

"Ми хочемо щоб українці, не маючи можливості цього року поїхати за кордон, почали мандрувати нашою мальовничою країною", - сказав він.

Він поставив перед головами ОДА завдання упродовж тижня підготувати концепцію розвитку внутрішнього туризму у своїх регіонах. Зокрема, визначити в кожній області по три-п’ять "туристичних магнітів" - найпривабливіших з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення.

На основі цих пропозицій буде розроблена загальнодержавна програма розвитку туризму в Україні та відповідні регіональні програми як її складові. Завдання в межах цієї програми реалізовуватимуться впродовж трьох-чотирьох років та в подальші роки.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що наразі тривають консультації з профільними комітетами Верховної Ради щодо розробки законодавчої ініціативи зі звільнення від сплати ПДВ на внутрішні авіаперевезення.

Міністр культури та інформаційної політики зі свого боку анонсував програму "Мандруй Україною", у межах якої відбудеться челендж - відомі у країні та на місцевому рівні люди ділитимуться своїми враженнями від подорожей Україною. Дописи з розповідями про те, які місця варто відвідати, кожен з них опублікує в соцмережах з відповідним хештегом #мандруйукраїною.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів зауважила, що, крім переліку туристично привабливих локацій регіону, місцева влада має розробити тури на три, п'ять і десять днів, а також передбачити, як доїхати до того чи іншого туристичного об’єкта.

Крім того, керівництву областей варто звернути увагу на подієвий туризм. Зокрема, слід визначити в кожній з областей 5-10 найбільш цікавих подій культурного життя регіону й просувати їх як одно-дводенні тури.

Нагадаємо, оскільки пандемія коронавірусу внесла свої корективи в міжнародні подорожі, ДАРТ очікують зростання внутрішнього туризму в Україні.

Через це в Одеській області влітку очікують до 5 млн туристів через закриті кордони.