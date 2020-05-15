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В Україні очікують росту внутрішнього туризму

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 10:09
В Україні очікують росту внутрішнього туризму
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Влада розробляє пакет обов'язкових заходів у готелях, санаторіях та інших місцях відпочинку

У Держагентстві у справах туризму очікують росту внутрішнього туризму. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Втеча від карантину: де українці зможуть відпочити в цьому році".

У коментарі РБК-Україна голова Держтуризму Мар'яна Олеськів зазначила, що люди втомилися, їм не вистачає відпочинку, і буде певний страх їхати за кордон, щоб не захворіти там.

"Якщо брати попередні кризові роки - 2009 і 2014, то внутрішній туризм тоді зростав. І ми очікуємо, що буде зростання і в цьому році, якщо не буде погіршення епідемічної ситуації", - сказала вона.

У той же час, чиновниця підкреслила, що всі подібні оцінки апріорі суб'єктивні, оскільки нормальної туристичної статистики в Україні немає.

Як вона повідомила, влада розробляє пакет обов'язкових заходів у готелях, санаторіях та інших місцях відпочинку. В окремих містах і регіонах можуть вводитися свої протоколи безпеки, з урахуванням місцевої специфіки.

"У цьому році безпека буде ключовим фактором при виборі місця розміщення та туроператора", - підкреслила голова Держтуризму.

Нагадаємо, в Європейської комісії підштовхнули ідею відкриття внутрішніх кордонів і відновлення туризму влітку в умовах пандемії коронавірусу.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України туризм
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