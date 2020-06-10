В Украине хотят отменить НДС на внутренние авиаперевозки

Украине нужна государственная программа развития туризма на следующие три-четыре года. Председатели областных государственных администраций должны в течение недели подготовить концепцию развития внутреннего туризма в своих регионах.

Об этом на селекторном совещании с министрами и главами областей заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

"Мы хотим, чтобы украинцы, не имея возможности в этом году поехать за границу, начали путешествовать по нашей прекрасной стране", - сказал он.

Он поставил перед главами ОГА задание в течение недели подготовить концепцию развития внутреннего туризма в своих регионах. В частности, определить в каждой области по три-пять "туристических магнитов" - самых привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения.

На основе этих предложений будет разработана общегосударственная программа развития туризма в Украине и соответствующие региональные программы как ее составляющие. Задачи в рамках этой программы будут реализовываться на протяжении трех-четырех лет и в последующие годы.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что сейчас продолжаются консультации с профильными комитетами Верховной Рады по разработке законодательной инициативы по освобождению от уплаты НДС на внутренние авиаперевозки.

Министр культуры и информационной политики со своей стороны анонсировал программу "Путешествуй по Украине", в рамках которой состоится челендж - известные в стране и на местном уровне люди будут делиться своими впечатлениями от путешествий по Украине. Сообщения с рассказами о том, какие места стоит посетить, каждый из них опубликует в соцсетях с соответствующим хэштегом #мандруйукраїною.

Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заметила, что, кроме перечня туристически привлекательных локаций региона, местная власть должна разработать туры на три, пять и десять дней, а также предусмотреть, как доехать до того или иного туристического объекта.

Кроме того, руководству областей стоит обратить внимание на событийный туризм. В частности, следует определить в каждой из областей 5-10 наиболее интересных событий культурной жизни региона и продвигать их как одно-двухдневные туры.

Напомним, поскольку пандемия коронавируса внесла свои коррективы в международные путешествия, в ДАРТ ожидают роста внутреннего туризма в Украине.

Из-за этого в Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытых границ.