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В Україні хочуть позбавити права оренди військового майна тих, хто має зв'язки з РФ

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Київ, Середа 15 грудня 2021 13:42
В Україні хочуть позбавити права оренди військового майна тих, хто має зв'язки з РФ Фото: в Україні хочуть позбавити права оренди військового майна тих, хто має зв'язки з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів запропонував вилучити з числа можливих орендарів військового майна фізичних та юридичних осіб, які мають тісні особисті чи економічні зв'язки з Росією (державою-агресором). Відповідний законопроект уряд сьогодні погодив під час засідання.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

"Не можуть бути орендарями військового майна фізичні і юридичні особи держави, визнаною Верховною радою України держовою-агресором, та юридичні особи та особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких є резидент держави-агресора", - йдеться в законопроекті.

В Україні хочуть позбавити права оренди військового майна тих, хто має зв'язки з РФ

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