В Украине хотят лишить права аренды военного имущества тех, кто имеет связи с РФ
Фото: в Украине хотят лишить права аренды военного имущества тех, кто имеет связи с РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров предложил изъять из числа возможных арендаторов военного имущества физических и юридических лиц, имеющих тесные личные или экономические связи с Россией (государством-агрессором). Соответствующий законопроект правительство сегодня согласовало во время заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.
"Не могут быть арендаторами военного имущества физические и юридические лица государства, признанной Верховной радой Украины государством-агрессором, и юридические лица и лица, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых является резидент государства-агрессора", - говорится в законопроекте.