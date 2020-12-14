Відшкодування за вкладами можуть розширити на кредитні спілки

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) планує у 2021 році розробку і затвердження нормативно-правової бази для поширення гарантій фонду на вклади фізосіб, залучені небанківськими фінустановами. Це буде одним з ключових завдань фонду.

Про це сьогодні під час прес-конференції сказала Світлана Рекрут, директор-розпорядник ФГВФО, повідомляє прес-служба фонду.

"Ми повністю готові "прийняти до родини фонду" небанківські установи. Принциповий момент - наявність якісного пруденційного нагляду за роботою цих компаній. І найголовніше - забезпечення балансу: створення умов, за яких поширення гарантій на вклади в небанках не обернуться додатковим навантаженням на банки-учасники фонду", - сказала Рекрут.

Нагадаємо, наразі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує по 200 тисяч гривень у банках-банкрутах. Зараз учасниками фонду є 73 банки.

Відзначимо, з 1 липня нагляд за небанківськими фінансовими установах здійснює Національний банк України.

Станом на 30 листопада 2020 року в Україні діяли 74 банки та 2071 учасник ринків небанківських фінансових послуг.

Наразі небанківський ринок складається зі 191 ризикових (non-life) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 302 ломбардів, 322 кредитних спілок, 146 лізингових компаній, 1025 фінансових компаній, 65 страхових брокерів.