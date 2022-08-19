Військовий облік жінок. Міноборони звернулося в Раду з важливою пропозицією

Верховній раді України пропонують зробити військовий облік жінок добровільним та розпочати цей процес після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міністра оборони України Ганни Маляр .

Маляр пояснює, що обов'язковість постановки жінок на військовий облік є чинною нормою Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". В ньому визначений перелік військово-облікових спеціальностей, проте у міністерстві пропонують переглянути його.

"Головним управлінням персоналу Генштабу ЗСУ пропонується внесення наступних змін до відповідних законодавчих і нормативних актів в частині взяття жінок на військовий облік", - заявляє Маляр.

Що пропонує Міноборони:

скоротити перелік спеціальностей та професій, які підлягають військовому обліку, відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;

зробити постановку жінок на військовий облік добровільною;

почати процес взяття жінок на військовий облік після завершення дії особливого періоду.

Заступниця міністра оборони повідомляє, що наразі пропозиції знаходиться на погодженні в інших міністерствах, після чого їх має розглянути парламентарі.