Військовий облік жінок. Міноборони звернулося в Раду з важливою пропозицією
Верховній раді України пропонують зробити військовий облік жінок добровільним та розпочати цей процес після завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
Маляр пояснює, що обов'язковість постановки жінок на військовий облік є чинною нормою Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". В ньому визначений перелік військово-облікових спеціальностей, проте у міністерстві пропонують переглянути його.
"Головним управлінням персоналу Генштабу ЗСУ пропонується внесення наступних змін до відповідних законодавчих і нормативних актів в частині взяття жінок на військовий облік", - заявляє Маляр.
Що пропонує Міноборони:
- скоротити перелік спеціальностей та професій, які підлягають військовому обліку, відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;
- зробити постановку жінок на військовий облік добровільною;
- почати процес взяття жінок на військовий облік після завершення дії особливого періоду.
Заступниця міністра оборони повідомляє, що наразі пропозиції знаходиться на погодженні в інших міністерствах, після чого їх має розглянути парламентарі.
Нагадаємо, що раніше Генштаб повідомляв про те, що жінок не ставитимуть на військовий облік до закінчення війни.
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