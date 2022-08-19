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Військовий облік жінок. Міноборони звернулося в Раду з важливою пропозицією

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 19:22
Військовий облік жінок. Міноборони звернулося в Раду з важливою пропозицією Фото: Росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, є жертви (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Верховній раді України пропонують зробити військовий облік жінок добровільним та розпочати цей процес після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Маляр пояснює, що обов'язковість постановки жінок на військовий облік є чинною нормою Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". В ньому визначений перелік військово-облікових спеціальностей, проте у міністерстві пропонують переглянути його.

"Головним управлінням персоналу Генштабу ЗСУ пропонується внесення наступних змін до відповідних законодавчих і нормативних актів в частині взяття жінок на військовий облік", - заявляє Маляр.

Що пропонує Міноборони:

  • скоротити перелік спеціальностей та професій, які підлягають військовому обліку, відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;
  • зробити постановку жінок на військовий облік добровільною;
  • почати процес взяття жінок на військовий облік після завершення дії особливого періоду.

Заступниця міністра оборони повідомляє, що наразі пропозиції знаходиться на погодженні в інших міністерствах, після чого їх має розглянути парламентарі.

Нагадаємо, що раніше Генштаб повідомляв про те, що жінок не ставитимуть на військовий облік до закінчення війни.

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Міністерство оборони України
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