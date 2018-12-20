Стало відомо, коли запрацює фото - і відеофіксація порушень ПДР

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Фото - і відеофіксація запрацює у повному обсязі у першій половині 2019 року

Фото - і відеофіксація правопорушень на дорогах запрацює у повному обсязі у першій половині 2019 року. Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Також в 2019 році продовжиться розвиток вже існуючих структур, зокрема - водної поліції. У той же час на автошляхах та у великих містах почне діяти система автоматичної фіксації порушень ПДР.

Князєв зазначив, що у відомстві не зупиняються на досягнутих результатах.

"Ми будуємо досить амбітні плани на наступний рік. Перший глобальний напрямок розвитку поліції - продовження розвитку кримінальної поліції та імплементація інституту кримінальних проступків у практичній роботі поліції", - зазначив Князєв.

Крім того, в 2019 році продовжиться розвиток водної поліції. Князєв розповів, що сьогодні 13 таких підрозділів діють на території дев'яти регіонів країни. Вони оснащені 40 спеціалізованими катерами, дев'ять з яких поліція отримала в цьому році.

Він також зазначив, що протягом 2018 року поліцейські підрозділи водної поліції врятували 55 людських життів. У 2019 році керівництво Національної поліції планує створити підрозділи водної поліції ще в семи містах: Генічеську, Скадовську, Очакові, Миколаєві, Одесі, Ізмаїлі і Білгороді-Дністровському.

Ще одним важливим напрямком роботи поліції в 2019 році стане запуск на автошляхах країни і у великих містах системи автоматичної фото - і відеофіксації порушень Правил дорожнього руху Для цього у структурі відомства буде створено підрозділ, який буде займатися обробкою зафіксованої інформації та притягненням правопорушників до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №9244 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України про надходження і напрямку адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху".