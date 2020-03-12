В Україні за тиждень від грипу померло дев'ятеро осіб

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Жоден померлий не був вакцинований

В Україні протягом минулого тижня від ускладнень грипу померли дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, з початку епідемічного сезону від ускладнень грипу померли 63 людини. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

За минулий тиждень (з 2 по 8 березня) ГРВІ захворіли 213 531 осіб, з них 64,4% - діти.

Інтенсивний показник захворюваності склав 577,8 на 100 тисяч населення, що на 21,2% більше епідемічного порогу по Україні.

"В країні зафіксовано широке географічне поширення грипу", - йдеться в повідомленні.

У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та місті Києві зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. У всіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

Нагадаємо, у Рівненській області від грипу померла 51-річна мешканка Костопільського району. Вона захворіла 27 лютого. За медичною допомогою звернулася 2 березня і була госпіталізована в Рівненську міську лікарню № 2, а 8 березня жінка померла.

Крім того, у Дніпропетровській області від ускладнень грипу помер 26-річний чоловік. У нього був підтверджений вірус грипу А (H1N1) пандемічний. Чоловік не був вакциновано від грипу.