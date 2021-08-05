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В України не готуються вводити новий локдаун, але карантин продовжать, - МОЗ

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 12:01
В України не готуються вводити новий локдаун, але карантин продовжать, - МОЗ Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив можливість введення нового локдауну в країні через штам коронавірусу "Дельта". Поки цього не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву санлікаря в ефірі "Українського радіо".

Разом з тим, за його словами, в Україні продовжають загальнонаціональний каранатин.

"Зараз ситуація в країні стабільна і ми не готуємося до закриття на новий локдаун...А карантин буде продовжено, адже до нього прив’язано чимало процесів, які відбуваються в державі", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу.

Зазначимо, Київ готується до гіршого сценарію через COVID. Олег Рубан розповів, як можна уникнути "червоної зони".

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