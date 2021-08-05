В України не готуються вводити новий локдаун, але карантин продовжать, - МОЗ

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив можливість введення нового локдауну в країні через штам коронавірусу "Дельта". Поки цього не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву санлікаря в ефірі " Українського радіо ".

Разом з тим, за його словами, в Україні продовжають загальнонаціональний каранатин.

"Зараз ситуація в країні стабільна і ми не готуємося до закриття на новий локдаун...А карантин буде продовжено, адже до нього прив’язано чимало процесів, які відбуваються в державі", - заявив він.