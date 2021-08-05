В Украине не готовятся вводить новый локдаун, но карантин продлят, - Минздрав
Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса "Дельта". Пока этого не планируют.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление санврача в эфире "Украинского радио".
Вместе с тем, по его словам, в Украине продлят общенациональный каранатин.
"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", - заявил он.
Напомним, в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта" -штамма коронавируса.
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