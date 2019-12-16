В Україні готують впровадження ID-карти в смартфоні

У Кабінеті міністрів України обговорюють ідею впровадження електронного паспорта, тобто ID-карти в смартфоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Державної міграційної служби Максима Соколюка "Європейській правді".

За його словами, пропонується запровадити можливість використання віртуального посвідчення особи.

"Ми зараз обговорюємо рівні довіри, тобто де цей "віртуальний паспорт" може бути використаний, коли потрібен цифровий підпис, коли треба буде пред'являти фізичний документ або прикладати десь його", - говорить Соколюк.

Він також зазначив, що з таким сервісом українці зможуть замовити електронний паспорт, який буде доступний в смартфоні за кілька хвилин. Такий паспорт буде дійсним разом з пластиковою карткою. При цьому, віртуальний документ не зможе повноцінно замінити ID-карту, наприклад, при виїзді за кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні дозволили фотографуватися на паспорт в головних уборах.

Відзначимо, минулого тижня було оголошено запуск сервісу водійських прав і додатку "Дія". Даний сервіс дозволяє мати при собі віртуальні водійські права в смартфоні.