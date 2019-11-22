В Україні дозволили фотографуватися на паспорт у головних уборах

Фото: біометричний паспорт (dmsu.gov.ua)

МВС змінило вимоги до фотографій у паспортах з урахуванням релігійних переконань

Міністерство внутрішніх справ ввело нові стандарти фотографування на документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи для представників різних віросповідань. Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби України.

Як зазначається в повідомленні, нові стандарти фотографування враховують інтереси та релігійні традиції представників різних віросповідань.

"Відтепер фотографування на документи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на тимчасове або постійне проживання) у головному уборі допускається, якщо особа носить головний убір у повсякденному житті за релігійними переконаннями", - йдеться в повідомленні.

Крім того, стало можливим фотографування у головних уборах, штучних предметах та матеріалах на підставі медичних показань, які підтверджено медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я. Водночас, головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (чоло, вилиці, щоки, підборіддя, очі), закривати обличчя та підборіддя, проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха та шию.

Нові Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ від 18.10.2019 № 875.

Нагадаємо, вартість оформлення біометричних паспортів та паспортів у вигляді ID-картки підвищилася з 1 липня 2019 року.

Відзначимо, за інформацією Державної міграційної служби України, станом на червень 2019 року в Україні вже оформлено понад 3,2 млн паспортів нового зразка в вигляді ID-картки.