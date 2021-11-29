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В Україні готували держпереворот. СБУ почала розслідування

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом готування державного перевороту в Україні. Наразі ведеться розслідування справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У справі щодо підготовки державного перевороту фігурують окремі громадяни України та Росії. Однак в СБУ не розкривають кількість та особи підозрюваних.

"Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України - за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування", - заявили в службі.

Як зазначили в СБУ, інша інформація про хід розслідування буде повідомлена згодом.

Нагадаємо, минулої п'ятниці президент Володимир Зеленський заявив про підготовку в Україні державного перевороту, до якого хочуть залучити олігарха Ріната Ахметова.

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поділиться з міжнародними партнерами інформацією про підготовку держперевороту.

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