В Україні готували держпереворот. СБУ почала розслідування

У справі щодо підготовки державного перевороту фігурують окремі громадяни України та Росії. Однак в СБУ не розкривають кількість та особи підозрюваних.

"Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України - за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування", - заявили в службі.

Як зазначили в СБУ, інша інформація про хід розслідування буде повідомлена згодом.