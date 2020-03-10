В Україні госпіталізували ще двох людей з підозрою на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пацієнти мають ознаки інфекційного захворювання

В Чернівецьку обласну клінічну лікарню госпіталізували ще двох людей з підозрою на коронавірус. Про це повідомили у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації в Facebook.

Як зазначили в ОДА, у пацієнтів ознаки інфекційного захворювання.

"Всі вони мають ознаки інфекційного захворювання. Таким чином, з підозрою на COVID-19 у лікарні зараз перебувають 5 осіб", - повідомили в ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що 10 березня одну людину госпіталізували в Чернівцях з підозрою на коронавірус. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання.

Також повідомлялося, що Лондонська лабораторія підтвердила результати українських досліджень про інфікування жителя Чернівців коронавірусом COVID-19. Аналізи, зроблені Центром громадського здоров'я в Києві, відповідають європейським стандартам та рекомендаціям ВООЗ.

Нагадаємо, на цей час в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавірусу. У Чернівцях 3 березня виявили COVID-19 у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня стан чоловіка стабільний.