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В Украине госпитализировали еще двоих человек с подозрением на коронавирус

Новости » Общество     10.03.2020 - 21:45
В Украине госпитализировали еще двоих человек с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пациенты имеют признаки инфекционного заболевания

В Черновицкую областную клиническую больницу госпитализировали еще двоих человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистраци в Facebook.

Как отметили в ОГА, у пациентов признаки инфекционного заболевания.

"Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находятся 5 человек", - сообщили в ОГА.

Ранее РБК-Украина писало, что 10 марта одного человека госпитализировали в Черновцах с подозрением на коронавирус. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания.

Также сообщалось, что Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований об инфицировании жителя Черновцов коронавирусом COVID-19. Анализы, сделанные Центром общественного здоровья в Киеве, отвечают европейским стандартам и рекомендациям ВОЗ.

Напомним, на данный момент в Украине официально подтвержден один случай коронавируса. В Черновцах 3 марта выявили COVID-19 у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта состояние мужчины стабильное.

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