ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 12:40
В Украине госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (УНИАН)

Обоих госпитализировали из-за проблем со здоровьем после прибытия из Китая

По состоянию на 3 февраля стало известно о госпитализации двух человек в Украине с подозрением на новый коронавирус из Китая после того, как они обратились за медицинской помощью. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира из-за подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ.

"Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пик распространения коронавируса в Китае настанет через 10-14 дней. Предполагается, что распространение коронавируса находится на стадии роста, однако не достигнет общенационального уровня.

Согласно свежим данным, в Китае в результате вспышки коронавируса умерли 362 человека, а 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения. В провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, умерли 56 человек.

Построенная в Китае больница для зараженных коронавирусом приняла первых пациентов
Новости Украины Китайвирусгоспитализация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь