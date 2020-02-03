В Украине госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (УНИАН)

Обоих госпитализировали из-за проблем со здоровьем после прибытия из Китая

По состоянию на 3 февраля стало известно о госпитализации двух человек в Украине с подозрением на новый коронавирус из Китая после того, как они обратились за медицинской помощью. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира из-за подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ.

"Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пик распространения коронавируса в Китае настанет через 10-14 дней. Предполагается, что распространение коронавируса находится на стадии роста, однако не достигнет общенационального уровня.

Согласно свежим данным, в Китае в результате вспышки коронавируса умерли 362 человека, а 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения. В провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, умерли 56 человек.