В Україні за рік викрили 249 груп нелегальних мігрантів

Фото: В'ячеслав Аброськін (npu.gov.ua)

Всього затримали майже 1,3 тис. іноземців

Упродовж 2018 року поліцейські спільно з міграційною службою та прикордонниками виявили 249 груп нелегальних мігрантів, у складі яких перебували 1 278 іноземців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За словами першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, нелегальна міграція є прибутковим бізнесом, адже вартість незаконного транзиту одного нелегала через територію України складає близько 3 тис. доларів.

Він підкреслив необхідність посилення взаємодії поліції з державною міграційною службою, щодо встановлення законності перебування на території України іноземців - фігурантів кримінальних проваджень, а також проведення перевірки законності видачі їм документів на право тимчасового чи постійного перебування в країні.



"У своїй роботі робимо акцент на посиленні контролю та обмеженні в’їзду іноземцям, які прибувають в Україну реалізовувати злочинні наміри та намагаються дестабілізувати ситуацію в країні", – наголосив Аброськін.

РБК-Україна писало, що з 1 березня по 31 травня 2019 року на території України планується проведення цільових профілактичних заходів щодо нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під умовною назвою "Мігрант".

Нагадаємо, вчора, 12 березня, СБУ затримала у Києві главу крупного міжнародного наркосиндикату.