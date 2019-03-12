СБУ затримала у Києві главу крупного міжнародного наркосиндикату

Фото: затриманий зловмисник (ssu.gov.ua)

У синдикат входило понад 13 тис. осіб

Служба безпеки України спільно з поліцією Ізраїля блокували діяльність найбільшої за останнє десятиліття міжнародної мережі Інтернет-торгівлі наркотиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що у 2017 році громадянин Ізраїля в одному із соціальних месенджерів створив Інтернет-канал для збуту оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин. За кілька років нелегальний бізнес розширився і такі "торговельні майданчики" почали функціонувати в інших соціальних мережах.

За даними ізраїльської поліції, географія злочинної діяльності наркоторгівців розповсюджувалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського союзу, Близького Сходу, Азії та Африки.

У синдикат входило понад 13 тис. осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.

12 березня на підставі клопотання про міжнародну допомогу українські правоохоронці затримали главу наркокартеля в Києві, куди він прибув для налагодження "бізнес-зв`язків" з представниками місцевих кримінальних кіл. Наразі іноземця передано працівникам Національної поліції України для організації його екстрадиції до країни походження.

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з митниками та під процесуальним керівництвом прокуратури блокували у Закарпатській області контрабанду великої партії героїну до Європи