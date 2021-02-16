УЗ запускає додатковий потяг з Києва в Чернівці

"Укрзалізниця" з наступного тижня запускає додатковий потяг з Києва до Чернівців. Квитки вже у продажу.

Поїзд №249/250 буде вирушати з Києва 26 лютого, 1, 5, 7 і 9 березня о 15:09. В Чернівці він прибуває в 8:15 на наступний після відправлення день. З Чернівців - 25 і 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15, прибуття до Києва о 12:30.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила продаж пільгових квитків на поїзди Інтерсіті+ через чат-боти.

До цього в компанії запустили сервіс продажу квитків на поїзди через популярні месенджери - Viber і Telegram.

Також повідомлялося, що з 1 березня в Україні зросте на 2% вартість квитків на залізничні поїздки. При цьому квитки будуть дорожчати щомісячно до кінця року.

Крім цього РБК-Україна писало, що УЗ працює над відновлення залізничного сполучення з територіями, які межують з окупованих Росією Кримським півостровом.