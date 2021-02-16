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УЗ запускає додатковий потяг з Києва в Чернівці

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 лютого 2021 13:48
УЗ запускає додатковий потяг з Києва в Чернівці Фото: поїзд (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

"Укрзалізниця" з наступного тижня запускає додатковий потяг з Києва до Чернівців. Квитки вже у продажу.

Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Поїзд №249/250 буде вирушати з Києва 26 лютого, 1, 5, 7 і 9 березня о 15:09. В Чернівці він прибуває в 8:15 на наступний після відправлення день. З Чернівців - 25 і 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15, прибуття до Києва о 12:30.

Вартість квитків складе 1260,75 гривень (люкс), 367,17 грн (купе) і 226,79 грн (плацкарт).

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила продаж пільгових квитків на поїзди Інтерсіті+ через чат-боти.

До цього в компанії запустили сервіс продажу квитків на поїзди через популярні месенджери - Viber і Telegram.

Також повідомлялося, що з 1 березня в Україні зросте на 2% вартість квитків на залізничні поїздки. При цьому квитки будуть дорожчати щомісячно до кінця року.

Крім цього РБК-Україна писало, що УЗ працює над відновлення залізничного сполучення з територіями, які межують з окупованих Росією Кримським півостровом.

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