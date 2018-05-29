В Україні щорічно реєструють близько 50 випадків "завезеної" малярії

У МОЗ дали кілька порад на випадок захворювання малярією

В Україні щорічно реєструють в середньому близько 50 випадків так званої "завезеної" малярії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор "Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Володимир Курпіта.

"Ми реєструємо щорічно в середньому близько 50 випадків "завезеної" малярії, коли людина заразилася за кордоном, але хвороба проявилася тільки після приїзду до України", - зазначив Курпіта.

Він також порадив мандрівникам заздалегідь ознайомитися з рекомендаціями ВООЗ щодо відвідування того чи іншого регіону.

"Другий момент - вакцини від малярії немає, тому для того, щоб нею не заразитися, необхідно приймати спеціальні препарати. Крім того, потрібно звернути увагу на те, що коли людина приїжджає до конкретної країни, то в місцевих аптеках продаються ліки, які діють на той вид малярії, який циркулює в конкретній області. Всього існує чотири види", - підкреслив Курпіта.

Він також додав, що головною ознакою малярії є підвищення температури. Тому після повернення протягом року при будь-якому підвищенні температури необхідно повідомити лікаря про відвідини інших країн.

Нагадаємо, в березні у Харкові був зафіксований випадок захворювання на малярію.