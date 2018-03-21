У Харкові зареєстровано другий у 2018 році випадок захворювання малярією

У Харкові зафіксовано випадок захворювання малярією. Про це йдеться у повідомленні Державної установи "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

"З початку 2018 року в Харківській області зареєстровано 2-й завізний випадок малярії у громадянина України, який перебував з професійною діяльністю в країнах Африканського континенту (Демократичній Республіці Конго та Республіці Уганді)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік звернувся до лікарів через підвищення температури тіла до 38 градусів та слабкість, його було госпіталізовано з підозрою на малярію.

"У ході клінічного дообстеження хворому підтверджено діагноз малярія, середньої важкості та призначено відповідне лікування. В осередку, за місцем проживання хворого, фахівцями ДУ "Харківський ОЛЦ МОЗ України" проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові 25 серпня 2017 року було зареєстровано завозний випадок малярії у іноземного громадянина, який перебував у місті Канакрі Республіка Гвінея.