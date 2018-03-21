Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Харкові зафіксовано випадок захворювання малярією

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 17:04
Фото: малярійний комар (pixabay.com)
Фото: малярійний комар (pixabay.com)

У Харкові зареєстровано другий у 2018 році випадок захворювання малярією

У Харкові зафіксовано випадок захворювання малярією. Про це йдеться у повідомленні Державної установи "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

"З початку 2018 року в Харківській області зареєстровано 2-й завізний випадок малярії у громадянина України, який перебував з професійною діяльністю в країнах Африканського континенту (Демократичній Республіці Конго та Республіці Уганді)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік звернувся до лікарів через підвищення температури тіла до 38 градусів та слабкість, його було госпіталізовано з підозрою на малярію.

"У ході клінічного дообстеження хворому підтверджено діагноз малярія, середньої важкості та призначено відповідне лікування. В осередку, за місцем проживання хворого, фахівцями ДУ "Харківський ОЛЦ МОЗ України" проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові 25 серпня 2017 року було зареєстровано завозний випадок малярії у іноземного громадянина, який перебував у місті Канакрі Республіка Гвінея.

Глава Харківської ОДА Світлична задекларувала 182,5 тис. гривень доходу за 2017 рік Матч Ліги націй Україна - Чехія відбудеться у Харкові
Теги: Харків, малярия
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top