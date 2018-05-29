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Интервью

В Украине ежегодно регистрируют около 50 случаев "завозной" малярии

НовостиОбщество    29.05.2018 - 22:29
Фото: Владимир Курпита (РБК-Украина)
Фото: Владимир Курпита (РБК-Украина)

В Минздраве дали несколько советов на случай заболевания малярией

В Украине ежегодно в среднем регистрируют около 50 случаев так называемой "завозной" малярии. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Владимир Курпита.

"Мы регистрируем ежегодно в среднем около 50 случаев "завозной" малярии, когда человек заразился за границей, но болезнь проявилась только после приезда в Украину", - отметил Курпита.

Он также посоветовал путешественникам заранее ознакомиться с рекомендациями ВОЗ по посещению того или иного региона.

"Второй момент - вакцины от малярии нет, поэтому для того, чтобы ею не заразиться, необходимо принимать специальные препараты. Кроме того, нужно обратить внимание на то, что когда человек приезжает в конкретную страну, то в местных аптеках продаются лекарства, которые действуют на тот вид малярии, который циркулирует в конкретной области. Всего существует четыре вида", - подчеркнул Курпита.

Он также добавил, что главным признаком малярии является повышение температуры. Поэтому после возращения в течение года при любом повышении температуры необходимо сообщить врачу о посещении других стран.

Напомним, в марте в Харькове был зафиксирован случай заболевания малярией.  

 

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, малярия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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