В Україні на цьому тижні зберігатиметься похолодання

За інформацією Діденко, потепління очікується 16-17 березня

Похолодание в Украине будет сохраняться на этой неделе. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Вместе с тем она отметила, что сильный ветер во вторник, 12 марта, утихнет.

"Этот сильнющий ветер завтра стихнет. Но пока что сегодня, в понедельник, берегитесь штормовых его порывов. Потому что может так рвануть мгновенно и неожиданно, что и дерево рванет с корнем. Поэтому будьте особенно внимательными и осторожными. Завтра, 12 марта, ветер ожидается северо-западного направления, 5-12 метров в секунду ", - написала Диденко.

Добавим также, в Украинском гидрометцентре предупредили, что в ближайшие три часа и до конца суток 11 марта в Киеве порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Синоптик также сообщила, что завтра на западе пройдет дождь и мокрый снег, на юге также есть вероятность мокрого снега во вторник. При этом на остальной территории Украины - без существенных осадков.

Указано, что температура воздуха будет низкой: ночью +2 -4 градуса, днем ​​+2 +8 градусов.

"В Киеве 12 марта ночью и утром - без осадков, во второй половине дня ожидается незначительный дождь и мокрый снег. Ветер ослабнет. Ближайшей ночью в столице предполагается 2 градуса мороза, завтра днем ​​+5 +6 градусов", - подчеркнула Диденко.

"Большая часть недели осадков не принесет, только будет холодно. А вот 16-17 марта, в субботу-воскресенье, в Украине начнется потепление", - отметила синоптик.

Кроме того, по информации Диденко, активизация деятельности Солнца вызывает возникновение магнитных бурь, что в свою очередь провоцирует сильную головную боль и проблемы с артериальным давлением.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/с.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине из-за непогоды обесточены почти 50 населенных пунктов.

Синоптики сообщают, что в понедельник на западе Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/с.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине из-за непогоды обесточены почти 50 населенных пунктов.

Синоптики сообщают, что в понедельник на западе Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.