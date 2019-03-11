В Україні на цьому тижні зберігатиметься похолодання

За інформацією Діденко, потепління очікується 16-17 березня
Похолодание в Украине будет сохраняться на этой неделе. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
Вместе с тем она отметила, что сильный ветер во вторник, 12 марта, утихнет.
"Этот сильнющий ветер завтра стихнет. Но пока что сегодня, в понедельник, берегитесь штормовых его порывов. Потому что может так рвануть мгновенно и неожиданно, что и дерево рванет с корнем. Поэтому будьте особенно внимательными и осторожными. Завтра, 12 марта, ветер ожидается северо-западного направления, 5-12 метров в секунду ", - написала Диденко.
Добавим также, в Украинском гидрометцентре предупредили, что в ближайшие три часа и до конца суток 11 марта в Киеве порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
Синоптик также сообщила, что завтра на западе пройдет дождь и мокрый снег, на юге также есть вероятность мокрого снега во вторник. При этом на остальной территории Украины - без существенных осадков.
Указано, что температура воздуха будет низкой: ночью +2 -4 градуса, днем +2 +8 градусов.
"В Киеве 12 марта ночью и утром - без осадков, во второй половине дня ожидается незначительный дождь и мокрый снег. Ветер ослабнет. Ближайшей ночью в столице предполагается 2 градуса мороза, завтра днем +5 +6 градусов", - подчеркнула Диденко.
"Большая часть недели осадков не принесет, только будет холодно. А вот 16-17 марта, в субботу-воскресенье, в Украине начнется потепление", - отметила синоптик.
Кроме того, по информации Диденко, активизация деятельности Солнца вызывает возникновение магнитных бурь, что в свою очередь провоцирует сильную головную боль и проблемы с артериальным давлением.
Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/с.
Как писало РБК-Украина ранее, в Украине из-за непогоды обесточены почти 50 населенных пунктов.
Синоптики сообщают, что в понедельник на западе Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/с.
Как писало РБК-Украина ранее, в Украине из-за непогоды обесточены почти 50 населенных пунктов.
Синоптики сообщают, что в понедельник на западе Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.