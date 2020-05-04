До України з Єгипту та ОАЕ евакуювали понад 350 українців

В Україну прибули два евакуаційних рейси з Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Повідомляється, що евакуаційні рейси з Шарм-ель-Шейха Дубая і прибули в аеропорт "Київ" увечері 3 травня. Всього було евакуйовано понад 350 українців.

"Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився. Всі пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома" прикордонники перевірили в ході проведення паспортного контролю", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу добу прикордонники оформили 13 тисяч осіб на в'їзд і виїзд з України. Під час температурного скринінгу підвищеної температури не було зафіксовано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що для евакуації українців готують ще 20 спецрейсів.

Як пояснив президент Володимир Зеленський, повернення українців буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а всі пасажири зможуть вибрати, як будуть проходити обсервацію.