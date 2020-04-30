В Україні в двох областях не виявили нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові випадки не були зафіксовані в Луганській та Херсонській областях

В Україні за минулу добу не виявлено нових випадків коронавірусу в Луганській та Херсонській областях. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Найбільший приріст нових захворювань зафіксовано в Чернівецькій області - 82 випадки:

Вінницька обл. - 5 нових випадків коронавіруса;

Волинська обл. - 9;

Дніпропетровська обл. - 24;

Донецька обл. - 16;

Житомирська обл. - 14;

Закарпатська обл. - 16;

Запорізька обл. - 15;

Івано-Франківська обл. - 41;

Київ - 60;

Київська обл. - 21;

Кіровоградська обл. - 14;

Львівська обл. - 25;

Луганська обл. - нових випадків не виявлено;

Миколаївська обл. - 10;

Одеська обл. - 16;

Полтавська обл. - 15;

Рівненська обл. - 49;

Сумська обл. - 4;

Тернопільська обл. - 71;

Харківська обл. - 12;

Херсонська обл. - нових випадків не виявлено;

Хмельницька обл. - 1;

Черкаська обл. - 8;

Чернівецька обл. - 82;

Чернігівська обл. - 9.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, тоді як днем раніше було 456 нових захворювань.

Також повідомлялося, що вилікувались від коронавірусу в Україні майже в п'ять разів більше людей, ніж померло. Всього в країні одужали 1238 пацієнтів, тоді як померли - 261.