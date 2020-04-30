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В Україні в двох областях не виявили нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 12:13
В Україні в двох областях не виявили нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові випадки не були зафіксовані в Луганській та Херсонській областях

В Україні за минулу добу не виявлено нових випадків коронавірусу в Луганській та Херсонській областях. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Найбільший приріст нових захворювань зафіксовано в Чернівецькій області - 82 випадки:

  • Вінницька обл. - 5 нових випадків коронавіруса;
  • Волинська обл. - 9;
  • Дніпропетровська обл. - 24;
  • Донецька обл. - 16;
  • Житомирська обл. - 14;
  • Закарпатська обл. - 16;
  • Запорізька обл. - 15;
  • Івано-Франківська обл. - 41;
  • Київ - 60;
  • Київська обл. - 21;
  • Кіровоградська обл. - 14;
  • Львівська обл. - 25;
  • Луганська обл. - нових випадків не виявлено;
  • Миколаївська обл. - 10;
  • Одеська обл. - 16;
  • Полтавська обл. - 15;
  • Рівненська обл. - 49;
  • Сумська обл. - 4;
  • Тернопільська обл. - 71;
  • Харківська обл. - 12;
  • Херсонська обл. - нових випадків не виявлено;
  • Хмельницька обл. - 1;
  • Черкаська обл. - 8;
  • Чернівецька обл. - 82;
  • Чернігівська обл. - 9.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, тоді як днем раніше було 456 нових захворювань.

Також повідомлялося, що вилікувались від коронавірусу в Україні майже в п'ять разів більше людей, ніж померло. Всього в країні одужали 1238 пацієнтів, тоді як померли - 261.

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