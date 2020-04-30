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В Украине в двух областях не выявили новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 12:13
В Украине в двух областях не выявили новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые случаи не были зафиксированы в Луганской и Херсонской областях

В Украине за прошлые сутки не выявлено новых случаев коронавируса в Луганской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Наибольший прирост новых заболеваний зафиксирован в Черновицкой области - 82 случая:

  • Винницкая обл. - 5 новых случаев коронавируса;
  • Волынская обл. - 9;
  • Днепропетровская обл. - 24;
  • Донецкая обл. - 16;
  • Житомирская обл. - 14;
  • Закарпатская обл. - 16;
  • Запорожская обл. - 15;
  • Ивано-Франковская обл. - 41;
  • Киев - 60;
  • Киевская обл. - 21;
  • Кировоградская обл. - 14;
  • Львовская обл. - 25;
  • Луганская обл. - новых случаев не выявлено;
  • Николаевская обл. - 10;
  • Одесская обл. - 16;
  • Полтавская обл. - 15;
  • Ривненская обл. - 49;
  • Сумская обл. - 4;
  • Тернопольская обл. - 71;
  • Харьковская обл. - 12;
  • Херсонская обл. - новых случаев не выявлено;
  • Хмельницкая обл. - 1;
  • Черкасская обл. - 8;
  • Черновицкая обл. - 82;
  • Черниговская обл. - 9.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, тогда как днем ранее было 456 новых заболеваний.

Также сообщалось, что вылечились от коронавируса в Украине почти в пять раз больше людей, чем умерли. Всего в стране выздоровели 1238 пациентов, тогда как умерли - 261.

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