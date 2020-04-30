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В Україні вилікувались майже в п'ять разів більше пацієнтів, ніж померли

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 09:58
В Україні вилікувались майже в п'ять разів більше пацієнтів, ніж померли
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Одужали в Україні 1238 пацієнтів, тоді як померли - 261

В Україні кількість видужали пацієнтів майже в п'ять разів перевищує кількість летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

За станом на ранок 30 квітня в Україні зафіксовано 1238 пацієнтів, які повністю одужали від COVID-19, з них 135 - за минулу добу. При цьому кількість летальних випадків від коронавірусу в країні становить 261.

Зазначимо, що за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, тоді як днем раніше було 456 нових захворювань.

Раніше РБК-Україна писало, що чотирнадцяту смерть від коронавірусу підтвердили у Львівській області. 70-річний житель Львова помер ще 27 квітня, проте результати лабораторного підтвердження наявності хвороби прийшли лише ввечері 29 квітня.

Також повідомлялося, що 29 квітня в Житомирській області померли двоє чоловіків 18 і 85 років. Всього в області зафіксовано 10 летальних випадків.

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