В Україні за два тижні розроблять тест на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Після створення тесту потрібно буде вирішити питання його запуску в серійне виробництво

В Україні над створенням тесту на коронавірус працюють дві команди вчених, результат очікується через 10-14 днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.UA.

За словами джерел у Міністерстві охорони здоров'я та РНБО, над створенням тесту працюють лабораторія Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та лабораторії епігенетики Інституту геронтології НАМН України.

Тест дозволить за допомогою слини визначати, чи є в організмі небезпечний "уханьский вірус". Після створення тесту потрібно буде вирішити питання його запуску в серійне виробництво.

Відзначається, що на сьогоднішній день Україною за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) закуплено невелику кількість тест-систем, вони дорогі і дефіцитні у всьому світі.

Крім вітчизняної розробки, уряд веде переговори про закупівлю тестових систем у Німеччині. Попередня ціна одного тесту - 1500 євро.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна підготувалася до загрозі занесення нового коронавіруса 2019-nCoV.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Очікується, що з 3 лютого між країнами не буде прямих авіарейсів.