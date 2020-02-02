ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В кожній області є бригади інфекціоністів для боротьби з коронавірусом, - Гончарук

Новини » Суспільство     02.02.2020 - 23:59
В кожній області є бригади інфекціоністів для боротьби з коронавірусом, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Україна готова до спалаху коронавіруса

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна підготувалася до загрози занесення нового коронавіруса 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю в ефірі телеканалу "Україна".

За його словами, всі служби в Україні працюють в стані максимальної готовності.

"Україна готова до цієї ситуації. У нас всі служби працюють в стані максимальної готовності. Ми контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які заїжджають в Україну з ризикованих територій, у нас є їх контакти", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що поки жодна підозра на коронавірус в Україні не підтвердилося.

"Навіть у разі виникнення такого захворювання ми розуміємо, що треба робити. У нас в достатній кількості є бригади інфекціоністів - мінімум по дві оснащені бригади в кожній області, які знають, що треба робити. Тому я не бачу підстав для занепокоєння", - сказав він.

Раніше Гончарук доручив Міністерству закордонних справ, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони і Міністерству інфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з Китаю з-за спалаху коронавіруса.

РБК-Україна писало, що Кабмін розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту з-за спалаху китайського коронавіруса.

У Китаї влада має намір влити в економіку 173 млрд доларів через коронавірус Число інфікованих коронавірусом перевищило 14,5 тисяч
Новини України Українавирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся