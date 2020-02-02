В кожній області є бригади інфекціоністів для боротьби з коронавірусом, - Гончарук

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Україна готова до спалаху коронавіруса

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна підготувалася до загрози занесення нового коронавіруса 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю в ефірі телеканалу "Україна".

За його словами, всі служби в Україні працюють в стані максимальної готовності.

"Україна готова до цієї ситуації. У нас всі служби працюють в стані максимальної готовності. Ми контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які заїжджають в Україну з ризикованих територій, у нас є їх контакти", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що поки жодна підозра на коронавірус в Україні не підтвердилося.

"Навіть у разі виникнення такого захворювання ми розуміємо, що треба робити. У нас в достатній кількості є бригади інфекціоністів - мінімум по дві оснащені бригади в кожній області, які знають, що треба робити. Тому я не бачу підстав для занепокоєння", - сказав він.

Раніше Гончарук доручив Міністерству закордонних справ, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони і Міністерству інфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з Китаю з-за спалаху коронавіруса.

РБК-Україна писало, що Кабмін розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту з-за спалаху китайського коронавіруса.