В Украине за две недели разработают тест на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство

В Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых, результат ожидается через 10-14 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.

По словам источников в Министерстве здравоохранения и СНБО, над созданием теста работают лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины.

Тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме опасный "уханьский вирус". После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

Отмечается, что на сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире.

Помимо отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста - 1500 евро.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина подготовилась к угрозе занесения нового коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Ожидается, что с 3 февраля между странами не будет прямых авиарейсов.