ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Фіксація порушень ПДР: число камер на дорогах України зросте до 1,5 тисячі

Новость на русском → Україна, Середа 10 лютого 2021 16:11
Фіксація порушень ПДР: число камер на дорогах України зросте до 1,5 тисячі Фото: Антон Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Число камер для фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху на дорогах України зросте до 1,5 тисячі. Розбудова такої системи фіксації планується за трьома напрямками.

Про це у ході брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає прес-служба МВС.

Зокрема, йдеться про такі напрямки:

  • встановлення ще більшої кількості камер,
  • встановлення камер на машинах типу "Фантом",
  • використання патрульними системи TryCam.

"Планується, що кількість таких камер на дорогах України зросте до 1,5 тисячі. Другий етап цієї програми - встановлення камер на машинах типу "Фантом". Наразі на наших автошляхах працює 4 такі машини, які працюють у тестовому режимі", - зазначив замглави МВС.

За 2021-2023 роки планується збільшити кількість таких машин до 100.

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Кнут без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР", у світі застосовується трирівнева схема безпеки дорожнього руху. Україна зупинилася тільки на першому рівні, а лише підвищення штрафів і посилення покарання за порушення правил дорожнього руху не дасть ефекту.

Нагадаємо, в Координаційній раді Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху вважають за необхідне на законодавчому рівні врегулювати питання використання радарів TruCam при виявленні порушень ПДР. У поліції ж використання ручних радарів вважають законним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міністерство внутрішніх справ України Антон Геращенко ПДД
NEWS
Коронавірус в Україні: як зміниться карантин після старту вакцинації
Коронавірус в Україні: як зміниться карантин після старту вакцинації
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи