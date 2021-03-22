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В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID, - Голубовська

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні спостерігається критичне домінування важких і дуже важких форм захворювання COVID-19. Зараз пацієнтів госпіталізують лише з важкими формами захворювання.

Про це повідомила провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська у Facebook.

Вона зазначила, що ще рік тому в Україні госпіталізували практично всіх пацієнтів з COVID.

"Зараз критично домінують важкі і дуже важкі хворі. Тоді ми навіть уявити не могли, що нас чекає через рік, хоча в Італії, а потім в Іспанії вже тоді почався колапс систем охорони здоров'я", - написала Голубовська.

Нагадаємо, раніше вчені НАН повідомляли, що причинами зростання захворюваності COVID стали сезонний фактор, поширення в країні "британського" штаму коронавірусу, а також нехтування карантинними правилами.

При цьому в НАН прогнозують зростання смертності від коронавірусу як мінімум до квітня.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 7893 нових випадки COVID. При цьому за вчора госпіталізували більше ніж 3 тисячі осіб, летальних випадків 157.

Також РБК-Україна писало, що вчені відзначили критичні зміни в "британському" штамі COVID в Україні.

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Новини України пандемияОльга ГолубовскаяКоронавірус
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