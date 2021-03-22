В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID, - Голубовська

В Україні спостерігається критичне домінування важких і дуже важких форм захворювання COVID-19. Зараз пацієнтів госпіталізують лише з важкими формами захворювання.
Про це повідомила провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська у Facebook.
Вона зазначила, що ще рік тому в Україні госпіталізували практично всіх пацієнтів з COVID.
"Зараз критично домінують важкі і дуже важкі хворі. Тоді ми навіть уявити не могли, що нас чекає через рік, хоча в Італії, а потім в Іспанії вже тоді почався колапс систем охорони здоров'я", - написала Голубовська.
Нагадаємо, раніше вчені НАН повідомляли, що причинами зростання захворюваності COVID стали сезонний фактор, поширення в країні "британського" штаму коронавірусу, а також нехтування карантинними правилами.
При цьому в НАН прогнозують зростання смертності від коронавірусу як мінімум до квітня.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 7893 нових випадки COVID. При цьому за вчора госпіталізували більше ніж 3 тисячі осіб, летальних випадків 157.
Також РБК-Україна писало, що вчені відзначили критичні зміни в "британському" штамі COVID в Україні.