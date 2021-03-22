В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID, - Голубовська

В Україні спостерігається критичне домінування важких і дуже важких форм захворювання COVID-19. Зараз пацієнтів госпіталізують лише з важкими формами захворювання.

Вона зазначила, що ще рік тому в Україні госпіталізували практично всіх пацієнтів з COVID.

"Зараз критично домінують важкі і дуже важкі хворі. Тоді ми навіть уявити не могли, що нас чекає через рік, хоча в Італії, а потім в Іспанії вже тоді почався колапс систем охорони здоров'я", - написала Голубовська.