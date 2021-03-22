В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID, - Голубовская

В Украине наблюдается критическое доминирование тяжелых и очень тяжелых форм заболевания COVID-19. Сейчас госпитализируют пациентов лишь с тяжелыми формами заболевания.
Об этом сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская в Facebook.
Она отметила, что еще год назад в Украине госпитализировали практически всех пациентов с COVID.
"Сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные. Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс систем здравоохранения", - написала Голубовская.
Напомним, ранее ученые НАН сообщали, что причинами роста заболеваемости COVID стали сезонный фактор, распространение в стране "британского" штамма коронавируса, а также пренебрежение карантинными правилами.
При этом в НАН прогнозируют рост смертности от коронавируса как минимум до апреля.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 7893 новых случая COVID. При этом госпитализировали за вчера более 3 тысяч человек, летальных случаев 157.
Также РБК-Украина писало, что ученые отметили критические изменения в "британском" штамме COVID в Украине.