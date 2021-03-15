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Експерти пояснили причини стрибка хворих COVID-19 в Україні

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 09:47
Експерти пояснили причини стрибка хворих COVID-19 в Україні Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

В Україні останнім часом спостерігається зростання захворюваності COVID-19. Експерти відзначають, що причинами цього стали сезонний фактор, поширення в країні "британського" штаму коронавірусу, а також нехтування карантинними правилами.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун".

Експерти відзначають, що зростання захворюваності, зокрема, пов'язаний з тим, що в цей період також спостерігається пік захворюваності на грип та ГРВІ.

"У багатьох країнах Європи також йде зростання, в тому числі в сусідніх країнах - Польщі, Чехії. В Україні він був цілком очікуваний: прогнозувалося, що він почнеться з лютого, після січневого карантину. Далі був відлік дві-три тижні: це включає інкубаційний період, час, коли люди почали здавати тести і дані почали відбиватися в статистиці", - пояснив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Також українці стали рідше дотримуватися карантин. За словами імунолога Лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. Лук'янової НАМН України Бориса Донського, українці втратили пильність із-за втоми і ілюзії спаду епідемії.

"Ті, хто весь час старанно дотримувався карантинні заходи, зараз почав ними нехтувати. Вони стали більше виходити в суспільство і зустрічатися з друзями. І це вилилося в нинішній сплеск захворюваності. Тобто зараз, в першу чергу, хворіють саме ті групи, які раніше довгий час берегли себе", - заявив Донський.

При цьому загострив ситуацію і британський варіант COVID. Його інкубаційний період скоротився до 1-3 днів. При цьому, останні дослідження підтверджують, що він не тільки більш заразний, але і більш летальний - приблизно на 64%.

"Мабуть, він переноситься більш важко: це виходячи з тієї статистики, яку ми зараз спостерігаємо. До того ж у нього з'явилися нові симптоми. Цей штам вражає нирки, печінку, центральну нервову систему", - пояснив глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили COVID ще у 6 792 осіб. Госпіталізували майже 2,5 тисячі осіб.

Також РБК-Україна писало, що за прогнозом академіка НАН Сергія Коміссаренка, нинішня хвиля коронавірусу буде більш інтенсивною, ніж попередня.

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