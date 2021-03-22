"Британський" штам COVID в Україні відрізняється критичними змінами, - вчені

Мутовані штами британського варіанту Sars-Cov-2 спричинили нинішню хвилю епідемії в Україні, і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей. Цей варіант вірусу відрізняється критичними змінами у його ділянках і важчими клінічними проявами.

Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України на своїй сторінці у Facebook .

Науковці зазначили, що провели секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, та двох - з Києва. У всіх зразках виявили нові мутації "британського"штаму коронавірусу.

За даними дослідників, він відрізняється від попередника, вперше виявленого у Лондоні в грудні 2020 року, критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу у клітині та реактивність імунної системи людини.

Зразки для дослідження було відібрано на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання.

"Вочевидь, саме комбінація модифікованих штамів "британця" спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важче протікання коронавірусної хвороби у людей", - вважають в Інституті.

За даними, оприлюдненими днями керівництвом МОЗ, досі на території України фіксували одиничні випадки попереднього "британського" штаму.

"Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами "британця", - підкреслив директор ІМБГ, академік Михайло Тукало.

Отримані науковцями дані вже зареєстрували в міжнародній базі GISAID (глобальна наукова ініціатива та першоджерело, створене у 2008 році, яке забезпечує відкритий доступ до геномних даних вірусів грипу та коронавірусу).

Зазначається, що інформацією про вірус вчені поділилися із представниками ВООЗ, і вони погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, яка спричинена новим для України штамом коронавірусу та характеризується важчими клінічними проявами. У ВООЗ застерегли про появу інших, ще небезпечніших штамів, які почали фіксувати в сусідніх країнах Європи.

"Фахівці ВООЗ підкреслили необхідність регулярного моніторингу змін SARS-CoV-2 для виявлення нових ковід-мутантів, які "заходять" у країну, що дозволить, за умови швидкого протиепідемічного реагування, локалізувати спалахи захворювання та зупинити подальші хвилі пандемії", - йдеться в повідомленні.