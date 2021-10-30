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В Україні дискримінують поляків, - МЗС Польщі

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Польща, Субота 30 жовтня 2021 13:20
В Україні дискримінують поляків, - МЗС Польщі Фото: МЗС Польщі заявило про дискримінацію поляків в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський заявив, що в Україні зазнають дискримінації їх громадяни. Він зазначив, що цьому спонукають об'єктивні та суб'єктивні чинники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації з погляду свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова", - сказав Шинковський.

За його словам становище поляків в Україні змінюється "на гірший бік через об'єктивні та суб'єктивні чинники".

Він вважає одним із факторів соціально-економічну ситуацію, яка спонукає людей польського походження в Україні емігрувати.

"Польські осередки в Україні скорочуються тривожними темпами, особливо серед молоді", - зазначив Шинковський.

Разом з тим другою причиною він називає пандемію коронавірусу.

"Україна посідає друге місце в Європі за смертністю від COVID-19, і це зачіпає всі групи населення, зокрема поляків, які там проживають", - вказав заступник глави МЗС Польщі.

За його словами, суб'єктивними чинниками погіршення становища поляків є "несприятливий для них закон про мову, також прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією, та зупинення ексгумації польських жертв".

Своєю чергою він додав, що всі ці проблеми МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.

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