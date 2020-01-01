В Україні не діє депутатська недоторканність з 1 січня

Фото: Верховна рада (Віталій Носач / РБК-Україна)

Президент підписав закон 29 грудня

З першого січня 2020 року набрав чинності закон про скасування недоторканності народних депутатів України. Про це повідомляє РБК-Україна.

Нагадаємо, 18 грудня парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону" Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України ". За закон проголосував 291 парламентарій.

Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, і вони не можуть без згоди парламенту бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Президент Володимир Зеленський підписав документ 29 грудня. Зазначалося, що документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.

Текст законопроекту №2237, яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів, з'явився у Раді на початку жовтня.