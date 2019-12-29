Зеленський підписав закон про недоторканність нардепів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з конституційними нормами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" № 388-IX від 18 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.

"З метою забезпечення дотримання гарантій депутатської діяльності закон визначає особливості в частині початку досудового розслідування щодо народного депутата України, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України". За закон проголосував 291 парламентар.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2237, за документ проголосували 253 нардепа.

Текст законопроекту №2237, яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів, з'явився у Раді на початку жовтня.