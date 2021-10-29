Залишились тільки дві області. "Жовта" зона карантину скоротилась
Фото: в Україні скоротилась "жовта" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні скоротилась "жовта" зона карантина на фоні спалаху коронавірусу. В цій зоні залишились тільки дві області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Рівненська,
- Миколаївська.
"Помаранчева" зона
До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська (з 30 жовтня "червона"),
- Івано-Франківська (з 30 жовтня "червона"),
- Київська (з 30 жовтня "червона"),
- Луганська (з 30 жовтня "червона"),
- Львівська(з 30 жовтня "червона"),
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька (з 30 жовтня "червона"),
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська (з 30 жовтня "червона"),
- Полтавська,
- Вінницька.
"Жовта" зона
Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває дві області:
- Кіровоградська,
- Закарпатська.