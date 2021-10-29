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Залишились тільки дві області. "Жовта" зона карантину скоротилась

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 08:59
Залишились тільки дві області. "Жовта" зона карантину скоротилась Фото: в Україні скоротилась "жовта" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні скоротилась "жовта" зона карантина на фоні спалаху коронавірусу. В цій зоні залишились тільки дві області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Залишились тільки дві області. &quot;Жовта&quot; зона карантину скоротилась

"Червона" зона

В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:

  1. Дніпропетровська,
  2. Донецька,
  3. Запорізька,
  4. Одеська,
  5. Сумська,
  6. Херсонська,
  7. Рівненська,
  8. Миколаївська.

"Помаранчева" зона

До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:

  1. Київ,
  2. Волинська область,
  3. Житомирська (з 30 жовтня "червона"),
  4. Івано-Франківська (з 30 жовтня "червона"),
  5. Київська (з 30 жовтня "червона"),
  6. Луганська (з 30 жовтня "червона"),
  7. Львівська(з 30 жовтня "червона"),
  8. Тернопільська,
  9. Харківська,
  10. Хмельницька (з 30 жовтня "червона"),
  11. Черкаська,
  12. Чернівецька,
  13. Чернігівська (з 30 жовтня "червона"),
  14. Полтавська,
  15. Вінницька.

"Жовта" зона

Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває дві області:

  1. Кіровоградська,
  2. Закарпатська.
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