В Україні число нових випадків коронавіруса пішло на спад

За останню добу в Україні підтвердили 731 новий випадок COVID-19. Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській, Івано-Франківській областях та в Києві.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, за весь час в Україні підтвердили вже 58 842 випадків коронавірусу. При цьому 30 879 осіб одужали, з яких 354 - за добу.

За останні 24 години померли від недуги 8 осіб, а загальне число жертв становить 1 485 осіб.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській (109), Івано-Франківській (79) областях та в Києві (87).

Зазначимо, до цього в Україні чотири дні поспіль фіксували понад 800 нових випадків щодоби.

Нагадаємо, раніше ВООЗ зафіксувала черговий добовий антирекорд заразилися COVID-19.

Крім цього, раніше у ВООЗ назвали причини спалаху коронавірусу в Україні.

Також РБК-Україна писало, що ВООЗ готова допомогти Україні в підготовці медичної системи до великих навантажень.