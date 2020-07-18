ВООЗ готова допомогти Україні в підготовці медсистеми до великих навантажень

Фото: Ярно Хабіхт (РБК-Україна)

Серед іншого, планується більш інтенсивне тестування

Голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що ВООЗ допоможе в підготовці української медичної системи до великих навантажень. Планується посилити ряд заходів щодо виявлення і контролю COVID-19.

Про це він сказав в інтерв'ю "НВ".

"Україна - країна, де коронавірус вже поширюється всередині суспільства, а це значить, що ми повинні підготувати медичну систему країни до все більшого навантаження, інтенсивно тестувати, забезпечити відстеження контактів, передбачити ізоляцію інфікованих та їх лікування", - заявив Хабіхт.

Він додав, що Україна зараз є однією з 5-6 європейських країн, де з середини червня зростання захворюваності прискорилося, а репродуктивне число для вірусу більше одиниці, але смертність залишається відносно низькою, 2-3%.

Представник ВООЗ також зазначив, що масштаби інфікування коронавірусом в Україні можуть бути більше, ніж повідомляє офіційна статистика. У цьому ключі він підкреслив важливість розширення масштабів тестування.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили про готовність України послабити деякі карантинні заходи.

Раніше в організації назвали причини спалаху коронавірусу в Україні.

РБК-Україна також писало, що у МОЗ планують до вересня вдвічі збільшити потужності для тестування на COVID-19.