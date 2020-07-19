ВООЗ зафіксувала черговий добовий антирекорд інфікованих COVID-19

Фото: коронавірус (facebook.com-imf)

Загальне число випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 13,8 млн. людей

За минулу добу в світі було виявлено 259,8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це рекордна кількість хворих, виявлених за добу.

Про це разомет Всесвітня організація охорони здоров'я.

Кількість летальних випадків за добу склала 7360.

Таким чином, загальна чисельність випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 13,8 млн. чоловік, за весь час померли 593 тис. пацієнтів.

Найбільше заразилися коронавірусом за день виявили в США - 71,4 тисяч осіб. За ними йдуть Бразилія та Індія з 45,4 тис. і 34,8 тис. нових випадків відповідно.



Також у списку країн, в яких зареєстрували найбільше нових заражень за день, є: ПАР - 13,3 тис. осіб; Киргизстан - 11,8 тис.; Колумбія - 8 тис.; Мексика - 6,4 тис. чоловік.

Нагадаємо, коронавірусні антирекорди практично щодня встановлюють США і Бразилія.

В Україні чотири дні поспіль зафіксовано понад 800 нових випадків COVID-19.

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