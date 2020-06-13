Треба посилити перевірки: Зеленський про різкий стрибок захворюваності на COVID-19 в Україні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Мова йде про адміністративну відповідальність за порушення карантину

У суботу, 13 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити перевірки в місцях скупчення людей на предмет дотримання правил карантину. Таку заяву він зробив на тлі різкого стрибка захворюваності на коронавірус в Україні в останні дні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, на нараді через ситуацію з COVID-19 в Україні, міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавірусу викликає занепокоєння.

"Причини для паніки немає, але є "дзвіночки", які вимагають реакції... Міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності", - додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава держави заявив про необхідність перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт на предмет того, чи дотримуються правила карантину.

"Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт - місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення - на установах і платформах, які повинні забезпечити безпеку, прописану Кабінетом Міністрів", - заявив Зеленський.

Водночас глава Нацполіції Ігор Клименко доповів, що за час карантину силовики склали понад 12,5 тисяч адмінпротоколів за порушення вимог безпеки, а суди винесли рішень щодо штрафів на 4,5 млн гривень.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу Степанов заявив, що недотримання рекомендацій вплинуло на зростання випадків COVID-19 у країні, через що можливе посилення карантину.

В Україні вже три дні поспіль фіксують близько 700 нових випадків коронавірусу щодня, чого не було раніше.

Разом з тим головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що про другу хвилю коронавірусу в Україні говорити рано.

Також назвав причину зростання випадків COVID-19 в Україні.

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Автор: Максим Зайченко