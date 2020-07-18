В Україні четвертий день поспіль понад 800 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу підтвердили 847 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень зафіксували у Львівській, Закарпатській областях та в Києві.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, з початку пандемії в Україні вже підтвердили 58 111 випадків COVID-19. При цьому 30525 осіб вже одужали - залишилося 26109 активних випадків.

Померли від коронавірусу 1 477 осіб, у тому числі 21 - за останні 24 години.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській (137), Закарпатській (89) областях і в Києві (108).

Нагадаємо, днем раніше в Україні виявили 809 нових випадків коронавірусу, а кількість видужалих перевищила кількість нових заражених.

Також РБК-Україна писало, що у МОЗ планують до вересня вдвічі збільшити потужності для тестування на COVID-19.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали причини спалаху коронавірусу в Україні.