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В Україні третій день більше 800 нових випадків коронавірусу

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 08:58
В Україні третій день більше 800 нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні вже більше 47 тисяч заражених

Станом на ранок 17 липня в Україні виявили 809 нових випадків коронавірусу, таким чином вже третій день в країні більше 800 випадків COVID-19. Найбільше інфікованих виявили в Львівській, Рівненській, Харківській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Разом з тим, сьогодні кількість одужавших перевищила кількість нових заражених - 838.

В Україні третій день більше 800 нових випадків коронавірусу

Загальна кількість смертельних випадків становить 1456, а за минулу добу померли 11 людей.

Зазначимо, уже три дні в Україні виявляють більше 800 випадків коронавірусу. Разом з тим голова МОЗ Максим Степанов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що українцям відкриють кордони, коли в країні два тиждні буде фіксуватись менше 480 випадків заражень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я працює з Міністерством освіти, щоб з 1 вересня перейти на максимально наближений до нормального способу життя формат.

Крім того, у МОЗ назвали головну умову для відриття кордонів ЄС для українців.

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