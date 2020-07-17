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У МОЗ планують до вересня вдвічі збільшити потужності для тестування на COVID-19

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 09:33
У МОЗ планують до вересня вдвічі збільшити потужності для тестування на COVID-19
Автор: Роман Калиниченко

Зараз в Україні 86 лабораторій, які роблять тестування

Міністерство охорони здоров'я нарощує тестування на коронавірусну інфекцію. Сьогодні робиться майже 14 тисяч тестів щодня, до вересня їх кількість має бути збільшена вдвічі.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова МОЗ Максим Степанов.

Він нагадав, що у кінця березня, коли карантин у країні тривав уже кілька тижнів, робилося 200-250 тестів в день.

"Сьогодні ми робимо майже 14 тисяч. Були три лабораторії, зараз - 86. І ми не зупиняємося. Собі і співробітникам я ставлю KPI, щоб на початок вересня ми мали у два рази більші потужності, ніж ті, які є зараз", - заявив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні в Україні було зафіксовано 809 заражень коронавірусом.

За даними Центру громадського здоров'я, за минулу добу дослідили 13 108 тестів методом ПЛР. Всього з початку епідемії провели 854 тисячі ПЛР-тестів та 420,3 тисячі ІФА-зразків.

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