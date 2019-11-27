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В Україну прийшло потепління

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 08:00
В Україну прийшло потепління
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Втім, у східних областях дощі

Погода в Україні 26 листопада покращиться, йде потепління з дощами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +5+7, а вночі очікується -1+1. У центрі України вдень також без опадів, вдень очікується +1+3, а вночі -1-3. Також без дощів у північних областях.

В Україну прийшло потепління

Втім, на сході України, не зважаючи на потепління, будуть дощі та можливий невеликий сніг. Вдень +1+4, а вночі -2-5. Також дощі у Черкаській, Кропивницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та південних областях.

Зазначається, що на півдні країни вдень +6+8, а вночі -1+2.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві без дощів. Вдень очікується +1+3, вночі очікується -1-3.

В Україну прийшло потепління

Нагадаємо, погода в Україні з неділі погіршиться, знову похолодає і будуть морози. Похолодання прийде 1-2 грудня.

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